2019-03-21T14:14:56+03:00
Недвижимость

Более 50% жителей перешли на прямые договоры с Регоператором по обращению с ТКО

Это повышает платежную дисциплину
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области растет количество многоквартирных домов, собственники которых приняли решение перейти на прямые договоры с Регоператором по обращению с ТКО в целях отказа от посредников в лице управляющих организаций. Накануне Регоператор принял к исполнению очередной протокол общего собрания собственников, в котором жители 255 квартир дома № 212 по улице Огородная в Саратове заявили о переходе на прямые договоры с Регоператором. Таким образом, количество жителей, перешедших на прямые договоры с Региональным оператором по обращению с ТКО, превысило 50% от общего количества граждан, которым предоставляется новая коммунальная услуга. Напомним, что все жители индивидуальных домов имеют прямые договоры на обращение с ТКО, жители многоквартирных домов переходят на прямые взаимоотношения с Регоператором в соответствии с решением общего собрания собственников.

- Наличие прямых договоров повышает платежную дисциплину. Нередко недобросовестные УК присваивали себе собираемые с собственников деньги, а потом банкротились, оставляя людей с долгами. Но когда собственник может контролировать взаиморасчеты с коммунальной службой буквально в режиме реального времени, что позволяют современные сервисы, то отношение к оплате услуг меняется. Высокая платежная дисциплина потребителей является важным условием снижения тарифа на коммунальную услугу, которое предусмотрено долгосрочным тарифным регулированием, — заявил директор Регионального оператора Михаил Андреев.

Важно подчеркнуть, что люди оплачивают принципиально новую коммунальную услугу, в основе которой — организация безопасного обращения с ТКО. С началом деятельности Регоператора многократно увеличился поток коммунальных отходов, поступающих на концессионные объекты АО «Управление отходами». Весь объем коммунального мусора проходит обязательные экологически безопасные обработку и захоронение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следователи выяснят почему в Солнечном водитель не пропускал «скорую помощь»
Балаковец подозревается в убийстве друга одним ударом ножа
В центре Саратова ВАЗ ушел под воду
Cаратовские зенитчики представят ЦВО на всеармейском конкурсе
Саратовские чемпионы выиграли первенство России по кикбоксингу
Рецидивист в Саратове получил срок за избиение и грабеж
До 1 мая в Саратове наведут порядок с люками и вскрышными работами
Министр строительства предрек очень сложный год для рынка жилья
В Энгельсе осудили пиромана за поджог дома
Саратовский судья Владимир Стасенков получил шесть лет за взятку и проклял коллегу
Пенсии малообеспеченных пенсионеров повысят сверх прожиточного минимума
В Саратовской области выберут лучшую семью года
Злостную алиментщицу из Саратова отправили отрабатывать трехлетний долг
В Саратове авария остановила семь маршрутов общественного транспорта
Родители из Энгельса отработают плохое воспитание детей
В Саратове неправильно припаркованный автомобиль остановил два трамвая
В Саратове четвертый день подряд обещают туман
Озвучены главные проблемы промышленности Саратовской области