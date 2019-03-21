Более 50% жителей перешли на прямые договоры с Регоператором по обращению с ТКО

СЕГОДНЯ 14:14 2019-03-21T14:14:56+03:00

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В Саратовской области растет количество многоквартирных домов, собственники которых приняли решение перейти на прямые договоры с Регоператором по обращению с ТКО в целях отказа от посредников в лице управляющих организаций. Накануне Регоператор принял к исполнению очередной протокол общего собрания собственников, в котором жители 255 квартир дома № 212 по улице Огородная в Саратове заявили о переходе на прямые договоры с Регоператором. Таким образом, количество жителей, перешедших на прямые договоры с Региональным оператором по обращению с ТКО, превысило 50% от общего количества граждан, которым предоставляется новая коммунальная услуга. Напомним, что все жители индивидуальных домов имеют прямые договоры на обращение с ТКО, жители многоквартирных домов переходят на прямые взаимоотношения с Регоператором в соответствии с решением общего собрания собственников.

- Наличие прямых договоров повышает платежную дисциплину. Нередко недобросовестные УК присваивали себе собираемые с собственников деньги, а потом банкротились, оставляя людей с долгами. Но когда собственник может контролировать взаиморасчеты с коммунальной службой буквально в режиме реального времени, что позволяют современные сервисы, то отношение к оплате услуг меняется. Высокая платежная дисциплина потребителей является важным условием снижения тарифа на коммунальную услугу, которое предусмотрено долгосрочным тарифным регулированием, — заявил директор Регионального оператора Михаил Андреев.

Важно подчеркнуть, что люди оплачивают принципиально новую коммунальную услугу, в основе которой — организация безопасного обращения с ТКО. С началом деятельности Регоператора многократно увеличился поток коммунальных отходов, поступающих на концессионные объекты АО «Управление отходами». Весь объем коммунального мусора проходит обязательные экологически безопасные обработку и захоронение.

ИСТОЧНИК KP.RU