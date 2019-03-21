Пенсии малообеспеченных пенсионеров повысят сверх прожиточного минимума

СЕГОДНЯ 13:53 2019-03-21T13:53:10+03:00

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Третье, окончательное чтение прошел закон, подготовленный в рамках реализации Послания Президента РФ Владимира Путина. Его цель — поддержать пожилых людей, которые, например, были инвалидами с детства, либо занимались уходом за детьми и не выработали стаж или работали там, где была очень маленькая зарплата

21 марта Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Закон «О государственной социальной помощи», направленные на индексацию пенсий сверх прожиточного минимума.

Ко второму чтению депутатами от фракции «Единая Россия» была предложена поправка, предусматривающая единую и обязательную для всех регионов методику определения прожиточного минимума пенсионеров. Поправку поддержал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

- Необходимо не просто добиться повышения уровня жизни самых незащищенных категорий пенсионеров, но и установить четкие и прозрачные правила расчета прожиточного минимума в масштабах всей страны, — говорил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Это позволит исключить возможность манипуляций с величиной прожиточного минимума.

Закон был подготовлен в рамках реализации Послания Президента РФ Владимира Путина.

- Цель — поддержать пожилых людей, которые, например, были инвалидами с детства, либо занимались уходом за детьми и не выработали стаж или работали там, где была очень маленькая заработная плата, — отмечал Председатель ГД.

Устанавливается, что размер ежемесячной доплаты до прожиточного минимума пенсионера не подлежит пересмотру в связи с текущей индексацией пенсий и единовременных денежных выплат. Перерасчет коснется пенсий, начисленных с 1 января 2019 года.

- Люди получат и доплаты в полном объеме, и пенсию, которая с 1 января проиндексирована на 7%. При этом им не придется ни писать заявление, ни собирать справки. Перерасчет будет произведен автоматически, — сказал Вячеслав Володин. Это решение коснется более 4 млн человек.

Суть закона:

Закон предполагает исключение «из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте РФ». Суммы указанной индексации будут учитываться при пересмотре размера социальной доплаты к пенсии в связи с изменением прожиточного минимума пенсионера в следующем году. При этом в следующем году суммы текущих индексаций также будут выплачиваться сверх прожиточного минимума пенсионера.

Таким образом, получателям соцдоплаты к пенсии всегда будет обеспечиваться выплата сумм индексаций сверх установленного в субъекте РФ прожиточного минимума пенсионера.

Кроме того, поправками, внесенными ко второму чтению группой депутатов во главе с заместителем Председателя ГД, руководителем фракции «Единая Россия» Сергеем Неверовым, предлагается изменить порядок определения величины прожиточного минимума пенсионера. Так, «величина прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии будет устанавливаться ежегодно федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, будет определяться на основании потребительской корзины пенсионера и индекса потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ».

В свою очередь, «величина прожиточного минимума пенсионера в каждом субъекте РФ в целях установления социальной доплаты к пенсии, устанавливаемая ежегодно законом субъекта РФ, будет определяться в соответствии с правилами определения величины прожиточного минимума пенсионера, утверждаемыми Правительством РФ».

ИСТОЧНИК KP.RU