2019-03-21T13:10:12+03:00
Происшествия

Злостную алиментщицу из Саратова отправили отрабатывать трехлетний долг

Еще в 2015 году ее лишили материнских прав
Дарья Вострикова
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Суд признал виновной 36-летнюю жительницу Саратова в неоднократной неуплате алиментов на содержание своего 11-летнего сына.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что решением районного суда еще в 2015 году ее лишили родительских прав и обязали выплачивать средства на содержание своего ребенка. Поскольку мать-кукушка этого не делала, ее отправили на исправительные работы, но это ее не исправило.

Горожанка уже подписала письменное обязательство о том, что она будет давать деньги на малыша, однако и это не заставило ее взяться за ум.

В итоге у нее образовался долг в 20 тыс. рублей.

Теперь суд отправил ее на пять месяцев исправительных работ с удержанием части зарплаты в казну.

ИСТОЧНИК KP.RU

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