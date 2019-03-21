2019-03-21T12:56:28+03:00
Общество

В Саратове авария остановила семь маршрутов общественного транспорта

Движение прервалось на улице Вавилова
Дарья Вострикова
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Сегодня, 21 марта, в Саратове авария прервала движение трамваев №№3, 9, 10 и 11, а также троллейбусов №№ 2, 2а и 16 в сторону улиц Лермонтова и Грибова на улице Вавилова.

В профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте» уточнили, что движение прервалось из-за ДТП.

Теперь «тройки» ходят от 6-й дачной с увеличенным интервалом, от Мирного переулка не едут совсем.

«Девятки» и «десятки» от 1-го Просяного проезда и Октябрьского поселка доедут только до Детского парка.

«Одиннадцатые» следуют от 6-го квартала до улицы Осипова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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