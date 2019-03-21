Родители из Энгельса отработают плохое воспитание детей
Они совсем не занимались малышами
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Суд признал виновным 41-летнюю и 51-летнего жителя Энгельса в том, что они не воспитывали своих детей в возрасте 4 и 5 лет.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, малыши жили в антисанитарных условиях, никто не заботился об их здоровье, психике и питании, из-за чего у детей возникли проблемы.
Сейчас ребят отправили на реабилитацию.
Нерадивых родителей отправили на 10 месяцев на исправительные работы. Еще они должны будут отдавать часть своей зарплаты в казну.
ИСТОЧНИК KP.RU