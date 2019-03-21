2019-03-21T12:52:17+03:00
Происшествия

Родители из Энгельса отработают плохое воспитание детей

Они совсем не занимались малышами
Дарья Вострикова
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Суд признал виновным 41-летнюю и 51-летнего жителя Энгельса в том, что они не воспитывали своих детей в возрасте 4 и 5 лет.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, малыши жили в антисанитарных условиях, никто не заботился об их здоровье, психике и питании, из-за чего у детей возникли проблемы.

Сейчас ребят отправили на реабилитацию.

Нерадивых родителей отправили на 10 месяцев на исправительные работы. Еще они должны будут отдавать часть своей зарплаты в казну.

ИСТОЧНИК KP.RU

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