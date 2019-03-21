В Саратове четвертый день подряд обещают туман

СЕГОДНЯ 12:34 2019-03-21T12:47:21+03:00

На улице будет слякотно и мокро

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Завтра, 22 марта, синоптики обещают саратовцам туманную погоду. Днем существенных осадков не будет, а ночью и утром возможны снег и морось.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, возможно видно будет что-то только на расстоянии 500 м или даже меньше. Из-за этого могут быть затруднения в работе транспорта, а также повышается риск возникновения аварий.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 м/с.

Столбик термометра ночью опустится до -2 градусов, а днем поднимется до +4.

ИСТОЧНИК KP.RU