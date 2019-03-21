2019-03-21T12:47:21+03:00
Общество

В Саратове четвертый день подряд обещают туман

На улице будет слякотно и мокро
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Завтра, 22 марта, синоптики обещают саратовцам туманную погоду. Днем существенных осадков не будет, а ночью и утром возможны снег и морось.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, возможно видно будет что-то только на расстоянии 500 м или даже меньше. Из-за этого могут быть затруднения в работе транспорта, а также повышается риск возникновения аварий.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 м/с.

Столбик термометра ночью опустится до -2 градусов, а днем поднимется до +4.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следователи выяснят почему в Солнечном водитель не пропускал «скорую помощь»
Балаковец подозревается в убийстве друга одним ударом ножа
В центре Саратова ВАЗ ушел под воду
Cаратовские зенитчики представят ЦВО на всеармейском конкурсе
Саратовские чемпионы выиграли первенство России по кикбоксингу
Рецидивист в Саратове получил срок за избиение и грабеж
До 1 мая в Саратове наведут порядок с люками и вскрышными работами
Министр строительства предрек очень сложный год для рынка жилья
В Энгельсе осудили пиромана за поджог дома
Саратовский судья Владимир Стасенков получил шесть лет за взятку и проклял коллегу
Более 50% жителей перешли на прямые договоры с Регоператором по обращению с ТКО
Пенсии малообеспеченных пенсионеров повысят сверх прожиточного минимума
В Саратовской области выберут лучшую семью года
Злостную алиментщицу из Саратова отправили отрабатывать трехлетний долг
В Саратове авария остановила семь маршрутов общественного транспорта
Родители из Энгельса отработают плохое воспитание детей
В Саратове неправильно припаркованный автомобиль остановил два трамвая
Озвучены главные проблемы промышленности Саратовской области