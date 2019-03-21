Озвучены главные проблемы промышленности Саратовской области
Последней темой заседания правительства Саратовской области 21 марта стало обсуждение промышленности в регионе.
Со своим докладом выступил замминистра промышленности и энергетики области Владимир Белгородский.
Он рассказал о том, что предприятия заключили 90 долгосрочных контрактов и договоров.
Однако, организации испытывают несколько проблем.
Во-первых это отсутствие единой системы госуправления. Эту задачу, по словам Владимира Белгородского, начал прорабатывать заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Аренин.
Второе — позднее размещение государственных оборонозаказов. Определена только дата их утверждения, но нет четкого срока,в течении какого времени заказ должен быть размещен.
Третье — изношенное производство. Без инвестиции эту проблему не решить.Доля выпускаемых объемов современных изделий в 2014 году составляла 51%, в 2016 году уже 56%;, а в 2018 году 60%.
Владимир Белгородский закончил свое выступление словами, что за выполненные заказы минобороны расплачивается с предприятиями более-менее добросовестно.
ИСТОЧНИК KP.RU