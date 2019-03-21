Озвучены главные проблемы промышленности Саратовской области

СЕГОДНЯ 12:19 2019-03-21T12:19:28+03:00

Они выходят на федеральный уровень

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Последней темой заседания правительства Саратовской области 21 марта стало обсуждение промышленности в регионе.

Со своим докладом выступил замминистра промышленности и энергетики области Владимир Белгородский.

Он рассказал о том, что предприятия заключили 90 долгосрочных контрактов и договоров.

Однако, организации испытывают несколько проблем.

Во-первых это отсутствие единой системы госуправления. Эту задачу, по словам Владимира Белгородского, начал прорабатывать заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Аренин.

Второе — позднее размещение государственных оборонозаказов. Определена только дата их утверждения, но нет четкого срока,в течении какого времени заказ должен быть размещен.

Третье — изношенное производство. Без инвестиции эту проблему не решить.Доля выпускаемых объемов современных изделий в 2014 году составляла 51%, в 2016 году уже 56%;, а в 2018 году 60%.

Владимир Белгородский закончил свое выступление словами, что за выполненные заказы минобороны расплачивается с предприятиями более-менее добросовестно.

ИСТОЧНИК KP.RU