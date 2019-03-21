2019-03-21T12:16:49+03:00
Происшествия

Кража велосипеда и саней в Саратова попала на камеру видеонаблюдения

Злоумышленники похитили вещи из подъезда
Екатерина Семенова
Поделиться:
Воры утащили велосипед из подъезда. Кадр с камеры видеонаблюденияВоры утащили велосипед из подъезда. Кадр с камеры видеонаблюдения
Изменить размер текста:

В Ленинском районе Саратова раскрыть кражу удалось при помощи камер видеонаблюдения.

Как сообщили «КП-Саратов» в «Безопасном доме», ЧП случилось ночью 7 марта на улице Батавина.

На видео попали двое молодых людей, которые в 02:28 приехали на автомобиле к дому №11. Они зашли в подъезд, где стоял велосипед. Там злоумышленники отцепили также вещи, которые были закреплены специальным устройством.

В 03:05 они выкатили велосипед на улицу, а через две минуты — сани.

Добычу злоумышленники погрузили в багажник и уехали.

Трое мужчин украли велосипед и сани из подъезда.

Только благодаря камерам видеонаблюдения установленных по программе «Безопасный дом», стало возможным просмотреть, как произошла кража личных вещей потерпевшего!

Благодарим за предоставленное видео программу «Безопасный дом».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Камера домофона в Саратове помогла найти грабителя, напавшего на бабушку

Мужчина вырвал сумку из рук пенсионерки и убежал [видео]

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следователи выяснят почему в Солнечном водитель не пропускал «скорую помощь»
Балаковец подозревается в убийстве друга одним ударом ножа
В центре Саратова ВАЗ ушел под воду
Cаратовские зенитчики представят ЦВО на всеармейском конкурсе
Саратовские чемпионы выиграли первенство России по кикбоксингу
Рецидивист в Саратове получил срок за избиение и грабеж
До 1 мая в Саратове наведут порядок с люками и вскрышными работами
Министр строительства предрек очень сложный год для рынка жилья
В Энгельсе осудили пиромана за поджог дома
Саратовский судья Владимир Стасенков получил шесть лет за взятку и проклял коллегу
Более 50% жителей перешли на прямые договоры с Регоператором по обращению с ТКО
Пенсии малообеспеченных пенсионеров повысят сверх прожиточного минимума
В Саратовской области выберут лучшую семью года
Злостную алиментщицу из Саратова отправили отрабатывать трехлетний долг
В Саратове авария остановила семь маршрутов общественного транспорта
Родители из Энгельса отработают плохое воспитание детей
В Саратове неправильно припаркованный автомобиль остановил два трамвая
В Саратове четвертый день подряд обещают туман
Озвучены главные проблемы промышленности Саратовской области