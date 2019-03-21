Кража велосипеда и саней в Саратова попала на камеру видеонаблюдения

СЕГОДНЯ 12:11 2019-03-21T12:16:49+03:00

Воры утащили велосипед из подъезда. Кадр с камеры видеонаблюдения

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В Ленинском районе Саратова раскрыть кражу удалось при помощи камер видеонаблюдения.

Как сообщили «КП-Саратов» в «Безопасном доме», ЧП случилось ночью 7 марта на улице Батавина.

На видео попали двое молодых людей, которые в 02:28 приехали на автомобиле к дому №11. Они зашли в подъезд, где стоял велосипед. Там злоумышленники отцепили также вещи, которые были закреплены специальным устройством.

В 03:05 они выкатили велосипед на улицу, а через две минуты — сани.

Добычу злоумышленники погрузили в багажник и уехали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/698060" frameborder="0"></iframe> Трое мужчин украли велосипед и сани из подъезда.

Только благодаря камерам видеонаблюдения установленных по программе «Безопасный дом», стало возможным просмотреть, как произошла кража личных вещей потерпевшего!

Благодарим за предоставленное видео программу «Безопасный дом».

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ИСТОЧНИК KP.RU