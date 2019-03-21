Кража велосипеда и саней в Саратова попала на камеру видеонаблюдения
В Ленинском районе Саратова раскрыть кражу удалось при помощи камер видеонаблюдения.
Как сообщили «КП-Саратов» в «Безопасном доме», ЧП случилось ночью 7 марта на улице Батавина.
На видео попали двое молодых людей, которые в 02:28 приехали на автомобиле к дому №11. Они зашли в подъезд, где стоял велосипед. Там злоумышленники отцепили также вещи, которые были закреплены специальным устройством.
В 03:05 они выкатили велосипед на улицу, а через две минуты — сани.
Добычу злоумышленники погрузили в багажник и уехали.
Трое мужчин украли велосипед и сани из подъезда.
Только благодаря камерам видеонаблюдения установленных по программе «Безопасный дом», стало возможным просмотреть, как произошла кража личных вещей потерпевшего!
Благодарим за предоставленное видео программу «Безопасный дом».
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ИСТОЧНИК KP.RU