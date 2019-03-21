Мошенника из Саратова заставили вернуть 1 млн в бюджет

СЕГОДНЯ 12:08 2019-03-21T12:08:20+03:00

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Саратовец обвиняется в мошенничестве при получении выплат.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, по версии предварительного следствия с октбября 2011 года по январь 2014 года мужчина предоставил в администрацию Краснокутского муниципального образования документы для участия в программе «Социальное развитие села до 2013 года». Он заключил договор с крестьянско-фермерским хозяйством, согласно которому мужчина должен был трудиться в организациях агропромышленного комплекса или социальной сферы в сельской местности. Взамен он получил 939330 рублей в качестве соцвыплаты на приобретение строительных материалов для строительства жилого дома. Эти деньги федерального и областного бюджетов.

Однако вместо работы мошенник продал материалы кому-то другому и получил за это деньги, а остальную сумму забрал себе.

Еще до окончания следствия он возместил причиненный ущерб.

За расследованием дела следит областная прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU