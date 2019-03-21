Передано в суд дело балаковца, пообещавшего взятку в полмиллиона рублей сотруднику ФСБ
Взятка сотруднику фсб в Балаково.
Следователи в Балаково СУ СКР по Саратовской области закончили расследование уголовного дела о взятке сотруднику спецслужбы. Ему принесли 100 тысяч рублей – первый взнос из 500-тысячной взякти.
По данным следствия, 67-летний местный житель 7 декабря 2018 года передал сотруднику УФСБ России по Саратовской области 100 тысяч рублей. За эти деньги тот, в силу занимаемого им должностного положения, должен был способствовать в прекращении оперативно–розыскных мероприятий по делу о хищении мелиоративных труб.
Сын задержанного, индивидуальный предприниматель, в рамках выполнения контракта с балаковским филиалом ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» в процессе запланированного демонтажа на территории Духовницкого района похитил мелиоративные трубы для их дальнейшей продажи. В причастности к этому хищению подозревался и сам взяткодатель. Для передачи денег мужчина приехал из медучреждения, где находился на стационарном лечении, в одно из кафе Балаково. Сотрудник ФСБ отказался принять деньги, подозреваемого взяткодателя задержали.
В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину, уголовное дело направлено в суд.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Трое жителей Саратовской области получили срок за выкопанные трубы для мелиорации
Они унесли с собой федеральную собственность (подробнее)
Взятка сотруднику фсб в Балаково.
ИСТОЧНИК KP.RU