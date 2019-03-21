Передано в суд дело балаковца, пообещавшего взятку в полмиллиона рублей сотруднику ФСБ

СЕГОДНЯ 11:54 2019-03-21T11:57:47+03:00

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Следователи в Балаково СУ СКР по Саратовской области закончили расследование уголовного дела о взятке сотруднику спецслужбы. Ему принесли 100 тысяч рублей – первый взнос из 500-тысячной взякти.

По данным следствия, 67-летний местный житель 7 декабря 2018 года передал сотруднику УФСБ России по Саратовской области 100 тысяч рублей. За эти деньги тот, в силу занимаемого им должностного положения, должен был способствовать в прекращении оперативно–розыскных мероприятий по делу о хищении мелиоративных труб.

Сын задержанного, индивидуальный предприниматель, в рамках выполнения контракта с балаковским филиалом ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» в процессе запланированного демонтажа на территории Духовницкого района похитил мелиоративные трубы для их дальнейшей продажи. В причастности к этому хищению подозревался и сам взяткодатель. Для передачи денег мужчина приехал из медучреждения, где находился на стационарном лечении, в одно из кафе Балаково. Сотрудник ФСБ отказался принять деньги, подозреваемого взяткодателя задержали.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину, уголовное дело направлено в суд.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/692019" frameborder="0"></iframe> Взятка сотруднику фсб в Балаково.

ИСТОЧНИК KP.RU