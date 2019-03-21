В Ровном выберут «Мисс Наурыз»

СЕГОДНЯ 11:47 2019-03-21T12:25:43+03:00

Отмечается новый год в день весеннего равноденствия

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В Саратовской области отметят Наурыз.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе министерства внутренней политики и общественных отношений, в этом году праздник принимает у себя Ровенский район. Наурыз в Саратовской области отмечают уже 20 лет и каждый год — в новом районе Заволжья.

В Ровном состоится финал конкурса «Мисс Наурыз», там будет объявлено имя победительницы. Накануне в областном Театре драмы прошел первый этап конкурса национального костюма, творчества и красоты.

Наурыз — праздник нового года по астрономическому солнечному календарю иранских и тюркских народов. Он отмечается в День весеннего равноденствия. В Саратовской области сейчас проходят торжественные мероприятия в национальных общинах.

Так, 20 марта в школе-интернате для обучающихся по адаптированным программам села Приволжское Ровенского района состоялся гала-концерт по случаю праздника весеннего равноденствия. В концерте приняли участие воспитанники школы-интерната 5-9 класса. Ранее на фестивале народов мира каждый класс представлял одну страну – Китай, Испания, Индия, Украина, Япония. Первое место досталось ребятам, представлявшим китайскую культуру.

Гостями мероприятия стали школьники и педагоги из соседних сел, сотрудники администрации района, представители китайского центра «Чжунго» и японского центра «Ямато».

По словам президента китайского центра «Чжунго» Юрия Баринова, если у японцев символ весны — цветущая сакура, то в Китае — цветущая слива «мэй», которая радует жителей Поднебесной.

Юные артисты получили приглашение на ежегодный конкурс китайского, японского и дунганского языков, который состоится 18 апреля в Саратове в железнодорожном техникуме.

Официальное открытие Наурыза состоится 6 апреля в Ровном.

ИСТОЧНИК KP.RU