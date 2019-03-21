У промпредприятий Саратовской области вырос объем производства

СЕГОДНЯ 11:42 2019-03-21T12:06:19+03:00

По сравнению с позапрошлым годом этот показатель вырос на 19%

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На сегодняшнем заседании Правительства области первый заместитель министра промышленности и энергетики области Владимир Белгородский рассказал о том, что объем предприятия оборонной промышленности области вырос почти на 20%.

Наиболее высокие темпы гособоронзаказов показал «НИИХИТ», научно-производственный центр «Алмаз-Фазотрон», научно-производственное предприятие «Алмаз» и «СЭПО-ЗЭМ».

Более половины от общего объема заказов выполнили: производственное объединение «Корпус»,Саратовский агрегатный завод, «СЭПО-ЗЭМ», научно-производственное предприятие «Алмаз» и научно-производственный центр «Алмаз-Фазотрон».

Планируется, что в этом году объем заказов не снизится, а наоборот, поднимется как минимум на 2%. Это задача-минимум.

ИСТОЧНИК KP.RU