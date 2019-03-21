У промпредприятий Саратовской области вырос объем производства
На сегодняшнем заседании Правительства области первый заместитель министра промышленности и энергетики области Владимир Белгородский рассказал о том, что объем предприятия оборонной промышленности области вырос почти на 20%.
Наиболее высокие темпы гособоронзаказов показал «НИИХИТ», научно-производственный центр «Алмаз-Фазотрон», научно-производственное предприятие «Алмаз» и «СЭПО-ЗЭМ».
Более половины от общего объема заказов выполнили: производственное объединение «Корпус»,Саратовский агрегатный завод, «СЭПО-ЗЭМ», научно-производственное предприятие «Алмаз» и научно-производственный центр «Алмаз-Фазотрон».
Планируется, что в этом году объем заказов не снизится, а наоборот, поднимется как минимум на 2%. Это задача-минимум.
ИСТОЧНИК KP.RU