2019-03-21T12:06:19+03:00
Общество

У промпредприятий Саратовской области вырос объем производства

По сравнению с позапрошлым годом этот показатель вырос на 19%
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

На сегодняшнем заседании Правительства области первый заместитель министра промышленности и энергетики области Владимир Белгородский рассказал о том, что объем предприятия оборонной промышленности области вырос почти на 20%.

Наиболее высокие темпы гособоронзаказов показал «НИИХИТ», научно-производственный центр «Алмаз-Фазотрон», научно-производственное предприятие «Алмаз» и «СЭПО-ЗЭМ».

Более половины от общего объема заказов выполнили: производственное объединение «Корпус»,Саратовский агрегатный завод, «СЭПО-ЗЭМ», научно-производственное предприятие «Алмаз» и научно-производственный центр «Алмаз-Фазотрон».

Планируется, что в этом году объем заказов не снизится, а наоборот, поднимется как минимум на 2%. Это задача-минимум.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следователи выяснят почему в Солнечном водитель не пропускал «скорую помощь»
Балаковец подозревается в убийстве друга одним ударом ножа
В центре Саратова ВАЗ ушел под воду
Cаратовские зенитчики представят ЦВО на всеармейском конкурсе
Саратовские чемпионы выиграли первенство России по кикбоксингу
Рецидивист в Саратове получил срок за избиение и грабеж
До 1 мая в Саратове наведут порядок с люками и вскрышными работами
Министр строительства предрек очень сложный год для рынка жилья
В Энгельсе осудили пиромана за поджог дома
Саратовский судья Владимир Стасенков получил шесть лет за взятку и проклял коллегу
Более 50% жителей перешли на прямые договоры с Регоператором по обращению с ТКО
Пенсии малообеспеченных пенсионеров повысят сверх прожиточного минимума
В Саратовской области выберут лучшую семью года
Злостную алиментщицу из Саратова отправили отрабатывать трехлетний долг
В Саратове авария остановила семь маршрутов общественного транспорта
Родители из Энгельса отработают плохое воспитание детей
В Саратове неправильно припаркованный автомобиль остановил два трамвая
В Саратове четвертый день подряд обещают туман
Озвучены главные проблемы промышленности Саратовской области