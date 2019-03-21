2019-03-21T11:33:10+03:00
Общество

Панков: Володин сделал все, чтобы обеспечить скорейшее рассмотрение инициативы Президента РФ

Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Екатерина Семенова
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Сегодня Государственная Дума приняла закон, направленный на индексацию пенсий сверх прожиточного минимума. Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал секретарь Саратовского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Николай Панков.

- Только что приняли закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума. Все фракции единогласно его одобрили. Большая была проделана работа спикером Вячеславом Володиным. Он сделал все необходимое, чтобы обеспечить скорейшее рассмотрение инициативы, направленной на реализацию Послания Президента Российской Федерации. Законопроект был внесен 4 марта, а сегодня уже рассмотрен в третьем чтении. По информации Минтруда, пенсии пересчитают с 1 января 2019 года, а выплачивать начнут уже в мае. Теперь наши пенсионеры получат положенную им индексацию в полном объеме. Уверен, что мы и дальше продолжим рассматривать социально-важные для наших граждан инициативы в таком ритме! — отметил Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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