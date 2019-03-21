Пожар в «Гулливере» стал причиной отключения света в вольском училище тыла

СЕГОДНЯ 11:25 2019-03-21T11:25:19+03:00

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Утром 21 марта горел магазин «Гулливер» в Вольске Саратовской области.

Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, из-за тушения пожара было отключено электричество в училище тыла.

По предварительной версии, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в холодильном оборудовании супермаркета. Огонь охватил площадь около квадратного метра.

На тушение выезжали несколько пожарных расчетов.

ИСТОЧНИК KP.RU