2019-03-21T11:03:21+03:00
Происшествия

Житель Вольска получил срок за хранение взрывчатки

Он извлек опасный порох из оружейных патронов
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд признал виновным 48-летнего жителя Вольска в незаконном приобретении, хранении и ношение взрывчатки.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в августе 2018 года мужчина нашел на берегу Волги ружье, вынул оттуда 10 патронов 12 калибра, после чего ножом извлек оттуда порох массой 23,3 грамма.

Добытое взрывчатое вещество он принес к себе в дом.

На следующий день его задержала полиция за появление в общественных местах в состоянии опьянения. При обыске в полимерном пакете у него нашли порох.

За это мужчина получил 2 года и 7 месяцев исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следователи выяснят почему в Солнечном водитель не пропускал «скорую помощь»
Балаковец подозревается в убийстве друга одним ударом ножа
В центре Саратова ВАЗ ушел под воду
Cаратовские зенитчики представят ЦВО на всеармейском конкурсе
Саратовские чемпионы выиграли первенство России по кикбоксингу
Рецидивист в Саратове получил срок за избиение и грабеж
До 1 мая в Саратове наведут порядок с люками и вскрышными работами
Министр строительства предрек очень сложный год для рынка жилья
В Энгельсе осудили пиромана за поджог дома
Саратовский судья Владимир Стасенков получил шесть лет за взятку и проклял коллегу
Более 50% жителей перешли на прямые договоры с Регоператором по обращению с ТКО
Пенсии малообеспеченных пенсионеров повысят сверх прожиточного минимума
В Саратовской области выберут лучшую семью года
Злостную алиментщицу из Саратова отправили отрабатывать трехлетний долг
В Саратове авария остановила семь маршрутов общественного транспорта
Родители из Энгельса отработают плохое воспитание детей
В Саратове неправильно припаркованный автомобиль остановил два трамвая
В Саратове четвертый день подряд обещают туман
Озвучены главные проблемы промышленности Саратовской области