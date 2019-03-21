Житель Вольска получил срок за хранение взрывчатки

СЕГОДНЯ 11:03 2019-03-21T11:03:21+03:00

Он извлек опасный порох из оружейных патронов

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Суд признал виновным 48-летнего жителя Вольска в незаконном приобретении, хранении и ношение взрывчатки.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в августе 2018 года мужчина нашел на берегу Волги ружье, вынул оттуда 10 патронов 12 калибра, после чего ножом извлек оттуда порох массой 23,3 грамма.

Добытое взрывчатое вещество он принес к себе в дом.

На следующий день его задержала полиция за появление в общественных местах в состоянии опьянения. При обыске в полимерном пакете у него нашли порох.

За это мужчина получил 2 года и 7 месяцев исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU