Житель Вольска получил срок за хранение взрывчатки
Он извлек опасный порох из оружейных патронов
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Суд признал виновным 48-летнего жителя Вольска в незаконном приобретении, хранении и ношение взрывчатки.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в августе 2018 года мужчина нашел на берегу Волги ружье, вынул оттуда 10 патронов 12 калибра, после чего ножом извлек оттуда порох массой 23,3 грамма.
Добытое взрывчатое вещество он принес к себе в дом.
На следующий день его задержала полиция за появление в общественных местах в состоянии опьянения. При обыске в полимерном пакете у него нашли порох.
За это мужчина получил 2 года и 7 месяцев исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU