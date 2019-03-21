2019-03-21T11:18:57+03:00
Происшествия

Саратовские реки прочистят 650 кг взрычатки

Работать будут две группы подрывников
Дарья Вострикова
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Заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин на заседании 21 марта доложил, что уже сейчас определено семь затороопасных участков на реках области.

Две группы спасателей в количестве пяти человек ведут взрывные работы. Эти мероприятия проводятся в соответствии с заявками местных администраций. Всего в запасе на эти работы 650 килограмм взрывчатки.

На все противопаводковые мерпоприятия предусмотрены 26 млн 180 тыс. рублей.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев обратил внимание на необходимость запасов бутилированной воды, которая должна быть в магазинах особенно тех мест, которые находятся в паводкоопасной зоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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