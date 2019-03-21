2019-03-21T10:55:49+03:00
Происшествия

В Балаково мать встала на зашиту сына-убийцы

Суд отказал ей в жалобе
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура области отклонила жалобу женщины в интересах ее 29-летнего сына, которого Балаковский районный суд посадил на девять лет за убийство.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, ночью 30 сентября 2017 года в одном из развлекательных заведений мужчина поссорился со своим 37-летним знакомым. Он сначла ударил его по голове, дождался пока тот упадет и еще раз ударил по голове.

Пострадавшего госпитализировали, однако от скончался от полученных повреждений.

Мать сына-убийцы считает, что ее ребенок невиновен, он только оборонялся.

Проверка показала, что вина подсудимого доказана правильно, человека он убил и пересмотра дела не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следователи выяснят почему в Солнечном водитель не пропускал «скорую помощь»
Балаковец подозревается в убийстве друга одним ударом ножа
В центре Саратова ВАЗ ушел под воду
Cаратовские зенитчики представят ЦВО на всеармейском конкурсе
Саратовские чемпионы выиграли первенство России по кикбоксингу
Рецидивист в Саратове получил срок за избиение и грабеж
До 1 мая в Саратове наведут порядок с люками и вскрышными работами
Министр строительства предрек очень сложный год для рынка жилья
В Энгельсе осудили пиромана за поджог дома
Саратовский судья Владимир Стасенков получил шесть лет за взятку и проклял коллегу
Более 50% жителей перешли на прямые договоры с Регоператором по обращению с ТКО
Пенсии малообеспеченных пенсионеров повысят сверх прожиточного минимума
В Саратовской области выберут лучшую семью года
Злостную алиментщицу из Саратова отправили отрабатывать трехлетний долг
В Саратове авария остановила семь маршрутов общественного транспорта
Родители из Энгельса отработают плохое воспитание детей
В Саратове неправильно припаркованный автомобиль остановил два трамвая
В Саратове четвертый день подряд обещают туман
Озвучены главные проблемы промышленности Саратовской области