В Балаково мать встала на зашиту сына-убийцы
Прокуратура области отклонила жалобу женщины в интересах ее 29-летнего сына, которого Балаковский районный суд посадил на девять лет за убийство.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, ночью 30 сентября 2017 года в одном из развлекательных заведений мужчина поссорился со своим 37-летним знакомым. Он сначла ударил его по голове, дождался пока тот упадет и еще раз ударил по голове.
Пострадавшего госпитализировали, однако от скончался от полученных повреждений.
Мать сына-убийцы считает, что ее ребенок невиновен, он только оборонялся.
Проверка показала, что вина подсудимого доказана правильно, человека он убил и пересмотра дела не будет.
ИСТОЧНИК KP.RU