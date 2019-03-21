В Балаково мать встала на зашиту сына-убийцы

СЕГОДНЯ 10:55 2019-03-21T10:55:49+03:00

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Прокуратура области отклонила жалобу женщины в интересах ее 29-летнего сына, которого Балаковский районный суд посадил на девять лет за убийство.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, ночью 30 сентября 2017 года в одном из развлекательных заведений мужчина поссорился со своим 37-летним знакомым. Он сначла ударил его по голове, дождался пока тот упадет и еще раз ударил по голове.

Пострадавшего госпитализировали, однако от скончался от полученных повреждений.

Мать сына-убийцы считает, что ее ребенок невиновен, он только оборонялся.

Проверка показала, что вина подсудимого доказана правильно, человека он убил и пересмотра дела не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU