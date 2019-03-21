2019-03-21T10:49:49+03:00
Происшествия

В Энгельсе закладчик синтетики получил шесть лет колонии

Ему не дали все раскидать по тайникам
Дарья Вострикова
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Суд признал виновным 21-летнего саратовца в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 18 ноября 2018 года парень решил продавать дурь и для этого нашел себе коллег в интернете.

На следующий день он получил от дилера 10,87 грамм синтетики и начал раскладывать вещество по закладкам. Сделать ему это не до конца не дала полиция.

Парня задержали. Над ним уже состоялся суд и теперь «наркобарон» отправится на шесть лет в исправительную колонию общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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