В Саратовской области на посевную компанию остается мало времени, надо собрать 4 млн тонн зерна
Сегодня, 21 марта, заседание областного правительства началось с выступления губернатора Саратовской области Валерия Радаева.
Из-за максимума осадков этой зимой сдвигаются сроки посевной в Саратовской области. Она начнется позже – в последних числах апреля, а в большинстве районов – в начале мая. Кампания будет проведена в рекордно сжатые сроки.
Необходимо не допустить снижение количества посевных площадей, удобрять почву, преодолеть планку сбора урожая в 4 млн тонн зерна.
Касаемо экспорта продукции этот показатель должен составить 1 млн тонн.
Общая посевная площадь в Саратовской области в 2019 году составит 3,9 млн га. Уже проделаны основные работы на площади 2,4 млн. Техническая готовность позволит произвести не менее 4,3 млн тонн зерна, 1,2 млн тонн подсолнечника.
ИСТОЧНИК KP.RU