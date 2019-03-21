В Саратовской области на посевную компанию остается мало времени, надо собрать 4 млн тонн зерна

СЕГОДНЯ 10:49 2019-03-21T10:54:03+03:00

При этом на экспорт нужно отправить миллион тонн зерна

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Сегодня, 21 марта, заседание областного правительства началось с выступления губернатора Саратовской области Валерия Радаева.

Из-за максимума осадков этой зимой сдвигаются сроки посевной в Саратовской области. Она начнется позже – в последних числах апреля, а в большинстве районов – в начале мая. Кампания будет проведена в рекордно сжатые сроки.

Необходимо не допустить снижение количества посевных площадей, удобрять почву, преодолеть планку сбора урожая в 4 млн тонн зерна.

Касаемо экспорта продукции этот показатель должен составить 1 млн тонн.

Общая посевная площадь в Саратовской области в 2019 году составит 3,9 млн га. Уже проделаны основные работы на площади 2,4 млн. Техническая готовность позволит произвести не менее 4,3 млн тонн зерна, 1,2 млн тонн подсолнечника.

ИСТОЧНИК KP.RU