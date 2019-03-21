Панков: Главное для Володина — служить стране на благо граждан

СЕГОДНЯ 10:48 2019-03-21T10:48:19+03:00

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Депутат Государственной думы России, секретарь саратовского реготделения ЕР Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» пост. Он прокомментировал введение Украиной санкций в отношении спикера Госдумы Вячеслава Володина.

- Введение Киевом санкций в отношении председателя Госдумы Вячеслава Володина еще раз говорит о том, как принципиально он отстаивает интересы крымчан и нашего государства. И украинским властям не понравилась его инициатива проанализировать ущерб, который они нанесли Крыму. Наверно, эта информация им особенно неугодна перед выборами и может шокировать даже самих украинцев. Володин не в первый раз попадает в санкционные списки вместе с другими российскими патриотами. И относится к этому спокойно, для него главное — служить нашей стране, на благо наших граждан, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU