2019-03-21T10:36:59+03:00
Общество

В Саратовской области паводок может угрожать 13 тыс. человек

Потенциально в опасности 87 населенных пунктов
Дарья Вострикова
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Заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин на заседании 21 марта рассказал о том, как именно регион готовится к паводку.

В зоне опасности находятся 34 низкоотводных моста. Согласно прогнозу, затопить может 87 населенных пунктов, где находятся более 5 тыс. домов, в которых живут более 13 тыс. человек.

Уровень воды в реках измеряется на 20 постоянных и двух временных гидропостах.

Приютить граждан в случае подтопления готовы 96 пунктов временного размещения и мобильный городок, который может вместить 50 человек.

Решено, где будут лодочные переправы, кто сможет доставить людей. Для них уже готовы запасы еды и лекарств.

Животных тоже никто не оставит в беде. Для них тоже приготовили места временного пребывания и заготовили корма. Для обеззараживания воды готовы запасы коагулянтов.

Со своей стороны губернатор Радаев потребовал, чтобы жителей региона проинформировали о телефонах штабов, куда им можно обратиться в случае ЧС.

- Население должно понимать, кто за что отвечает и как найти этих людей, — сказал Радаев.

При этом, как отметил губернатор, заполняемость прудов в степных районах не превышает 40%, для 30 водохранилищ в 6-ти районах необходима дополнительная закачка.

Радаев потребовал от глав следить за подачей питьевой воды, "чтобы не повторилась ситуация Ершовского района", где жители в марте скупили всю бутилированную воду, после того как в поверхностном водохранилище „Бурновское“, уровень воды осенью 2018 года был снижен до минимума.

ИСТОЧНИК KP.RU

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