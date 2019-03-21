В жилом доме Саратова провалилась лестница в подъезде

СЕГОДНЯ 10:30 2019-03-21T10:31:21+03:00

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На улице Волгодонская в Заводском районе Саратова разваливается жилой дом №4.

Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, в многоэтажке провалилась лестница подъезда.

По словам местного жителя, несколько ступеней рухнули вниз, образовав дыру. Теперь жильцы опасаются там ходить.

Кроме этого в стенах дома начали появляться сквозные отверстия, которые также угрожают безопасности.

Известно, что дом пятиэтажный на 30 квартир. Он был построен в 1965 году и не признан аварийным. Дом обслуживает «УК Восход».

ИСТОЧНИК KP.RU