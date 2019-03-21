2019-03-21T10:16:01+03:00
Общество

Обозначены места будущих подтоплений в Саратовской области

Четыре зоны находятся вблизи малых рек
Дарья Вострикова
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Сегодня, 21 марта, на заседании областного правительства глава регионального гидрометцентра Михаил Болтухин рассказал о прогнозе подтоплений и паводков и запасе влаги в почве.

Глубина промачивания почвы по области составит от 80 до 100 см, а где-то превысит метровую отметку.

Максимальные значения паводка прогнозируются в четырех местах.

Это река Большой Иргиз с показателем уровня воды 4 м 70 см. Это превышает на 30 см неблагоприятную отметку.

В опасном положении станция Куриловка, которая находится вблизи реки Казанла.

На реке Большой Узень в Новоузенске показатель близок к отметке 5м 10 см.

В опасную зону у реки Хопер попадают приусадебные участки в Балашове и селе Хоперское.

- Если снег будет таять быстро, то эта ситуация будет осложняться. Максимальный уровень весеннего половодья ожидается в конце первой-начале второй декады апреля, за исключением реки Большой Иргиз и Хопер, где это произойдет на 1-1,5 недели позже, — рассказал Михаил Болтухин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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