Обозначены места будущих подтоплений в Саратовской области
Сегодня, 21 марта, на заседании областного правительства глава регионального гидрометцентра Михаил Болтухин рассказал о прогнозе подтоплений и паводков и запасе влаги в почве.
Глубина промачивания почвы по области составит от 80 до 100 см, а где-то превысит метровую отметку.
Максимальные значения паводка прогнозируются в четырех местах.
Это река Большой Иргиз с показателем уровня воды 4 м 70 см. Это превышает на 30 см неблагоприятную отметку.
В опасном положении станция Куриловка, которая находится вблизи реки Казанла.
На реке Большой Узень в Новоузенске показатель близок к отметке 5м 10 см.
В опасную зону у реки Хопер попадают приусадебные участки в Балашове и селе Хоперское.
- Если снег будет таять быстро, то эта ситуация будет осложняться. Максимальный уровень весеннего половодья ожидается в конце первой-начале второй декады апреля, за исключением реки Большой Иргиз и Хопер, где это произойдет на 1-1,5 недели позже, — рассказал Михаил Болтухин.
ИСТОЧНИК KP.RU