Вечером горели машины в Саратове и Красноармейске

СЕГОДНЯ 10:14 2019-03-21T10:14:49+03:00

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Вечером в Саратовской области сгорели два автомобиля.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, машины горели в Красноармейске и Саратове.

Сообщение о возгорании автомобиля Lada Priora поступило в МЧС 20 марта в 19:32. Огонь охватил машину вместе с гаражом. Площадь пожара составила 42 кв. м.

Автомобиль Volkswagen Jetta загорелся в Заводском районе Саратова в 19:46. ЧП произошло на 6-м Станкостроительном проезде. Площадь возгорания составила 4 кв. м.

ИСТОЧНИК KP.RU