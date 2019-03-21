Вечером горели машины в Саратове и Красноармейске
Огонь охватил автомобили Lada и Volkswagen Jetta
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Вечером в Саратовской области сгорели два автомобиля.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, машины горели в Красноармейске и Саратове.
Сообщение о возгорании автомобиля Lada Priora поступило в МЧС 20 марта в 19:32. Огонь охватил машину вместе с гаражом. Площадь пожара составила 42 кв. м.
Автомобиль Volkswagen Jetta загорелся в Заводском районе Саратова в 19:46. ЧП произошло на 6-м Станкостроительном проезде. Площадь возгорания составила 4 кв. м.
ИСТОЧНИК KP.RU