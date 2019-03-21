Активное таяние снега в Саратовской области запаздывает на неделю

СЕГОДНЯ 10:03 2019-03-21T10:03:18+03:00

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21 марта, на заседании правительства Саратовской области первой темой было обсуждение паводка.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», о том, что ждет регион, рассказал руководитель регионального Гидрометцентра Михаил Болтухин.

По его словам, глубина промерзания грунта в среднем по области составляет 38 см, это 141% от средних многолетних значений при показателе 27 см. По данным снегосъемок на 15 марта высота снежного покрова составит от 21 до 30 см, а 50 см — в Правобережье и северных районах.

До конца марта сохранится такая погода: днем столбик термометра повысится от 0 до +5, ночью от 0 до -5, осадки будут выпадать завтра, послезавтра и 24 марта.

Активное снеготаяние начнется в первых числах апреля, это позже на неделю, чем обычно бывает.

ИСТОЧНИК KP.RU