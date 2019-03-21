Самый недорогой бензин в Саратовской области продают на заправках ИП Рудик

СЕГОДНЯ 09:55 2019-03-21T09:55:54+03:00

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Управление антимонопольной службы по Саратовской области опубликовало данные о ценах на топливо на некоторых сетевых заправках Саратовской области.

Самый недорогой бензин в минувшие выходные можно было купить на заправках ИП Рудик В.В. в Балаковском районе АИ-92 — 40,80 руб., АИ-95 — 43.80 руб. за литр. Дизельного топлива у предпринимателя не было.

У других независимых АЗС — ООО «Алькорр» (Саратов) (АИ-92 — 42,30 руб., АИ-95— 46 руб.) и ООО «Онтарио» (Энгельс) (АИ-92 — 41,25 руб., АИ-95— 44,30 руб.) цены заметно выше. Однако на этих заправках продавалось дизтопливо, в Энгельсе у ООО «Онтарио» оно самое дешевое в Саратовской области — 44,95 руб. за литр.

В сетях заправок ООО «Башнефть-Розница» и ПАО «Саратовнефтепродукт» цены на топливо одинаковы, поскольку обе компании принадлежат «Роснефти»: АИ-92 — 41,35 руб., АИ-95 — 44,40 руб., ДТ — 45,05 руб.

Самое дорогое топливо по данным на минувшее воскресенье было на заправках ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»: самые ходовой АИ-92 — 42,31 руб., АИ-95 — 45,88 руб., а дизель отпускался по 46,27 руб. за литр.

Напомним, по данным Росстата на 11 марта средняя цена за литр бензина в Саратовской области составила 43,15 рубля. Это на пять копеек дороже, чем в ПФО в среднем (43,1 рубля).

При этом, АИ-92 в Саратовской области дороже, чем в любом другом регионе ПФО — 41,79 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU