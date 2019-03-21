Более 35 улиц Саратова остались без воды
Ведутся работы на коммуникациях
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В Саратове сегодня, 21 марта, массовые отключения воды.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на водосетях, поэтому отключения могут продлится до полуночи.
Воду отключили на следующих улицах: это Лебедева-Кумача, Танкистов, 50 лет Октября, Волгоградская, Алексеевская, Рябиновская, Наумовская, Техническая, Тракторная, Аптечная, Часовая, Ракетная, Ямская, Посадского, Тверская, Дачная, Бирюзова, Московское шоссе и многие другие.
Всего более 35 улиц.
ИСТОЧНИК KP.RU