2019-03-21T10:42:02+03:00
Недвижимость

Более 35 улиц Саратова остались без воды

Ведутся работы на коммуникациях
Екатерина Семенова
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В Саратове сегодня, 21 марта, массовые отключения воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на водосетях, поэтому отключения могут продлится до полуночи.

Воду отключили на следующих улицах: это Лебедева-Кумача, Танкистов, 50 лет Октября, Волгоградская, Алексеевская, Рябиновская, Наумовская, Техническая, Тракторная, Аптечная, Часовая, Ракетная, Ямская, Посадского, Тверская, Дачная, Бирюзова, Московское шоссе и многие другие.

Всего более 35 улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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