Назначен новый министр природных ресурсов и экологии Саратовской области

СЕГОДНЯ 09:48 2019-03-21T09:48:08+03:00

Константин Доронин снова возглавил знакомое ему подразделение

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Министром природных ресурсов и экологии Саратовской области стал Константин Доронин.

Это назначение состоялось сегодня, 21 марта, о нем заявил открывая заседание правительства губернатор Валерий Радаев.

Обязанности министра не новы для Доронина.

Согласно данным пресс-службы главы региона, Константин Доронин работал на должности председателя комитета лесного хозяйства Саратовской области (2007 – 2008), генерального директора ООО «Гидроресурсы» (2009 – 2011), директора филиала ФБУ «Российский центр защиты леса» - «Центр защиты леса Саратовской области» (2011 – 2015).

Он уже был министром природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (2015 – 2017). В 2018 – 2019 годах снова занимал должность директора филиала ФБУ «Российский центр защиты леса» - «Центр защиты леса Саратовской области».

ИСТОЧНИК KP.RU