Саратовские триатолисты в составе нацсборной стали лучшими в гонке на Кипре
В минувшее воскресенье в кипрском городе Айя-Напа прошли престижные соревнования по триатлону Ayia Napa Triathlon-2019.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном министерстве молодежной политики и спорта, саратовские спортсмены Даниила Кондрашова и Федора Зайцева заняли второе и третье место соревнований, уступив вершину пьедестала украинцу.
Спортсмен, получивший «серебро», выступил с результатом — 1:11:37 (плавание + ТЗ1 – 11:59; велосегмент – 40:14; ТЗ2 – 1:16; бег – 18:07);
Замкнувший тройку лидеров Федор Зайцев успел пройти гонку за 1:14:28 (плавание + ТЗ1 – 11:46; велосегмент – 41:09; ТЗ2 – 1:30; бег – 20:01).
ИСТОЧНИК KP.RU