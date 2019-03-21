Саратовские триатолисты в составе нацсборной стали лучшими в гонке на Кипре

СЕГОДНЯ 09:28 2019-03-21T09:28:28+03:00

Они выиграли одно из самых престижных состязаний

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В минувшее воскресенье в кипрском городе Айя-Напа прошли престижные соревнования по триатлону Ayia Napa Triathlon-2019.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном министерстве молодежной политики и спорта, саратовские спортсмены Даниила Кондрашова и Федора Зайцева заняли второе и третье место соревнований, уступив вершину пьедестала украинцу.

Спортсмен, получивший «серебро», выступил с результатом — 1:11:37 (плавание + ТЗ1 – 11:59; велосегмент – 40:14; ТЗ2 – 1:16; бег – 18:07);

Замкнувший тройку лидеров Федор Зайцев успел пройти гонку за 1:14:28 (плавание + ТЗ1 – 11:46; велосегмент – 41:09; ТЗ2 – 1:30; бег – 20:01).

ИСТОЧНИК KP.RU