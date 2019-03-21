В Пугачеве мужчина украл и выпил две бутылки коньяка
Его задержали
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Вчера, 20 марта, полиция раскрыла грабеж магазина на улице Ермощенко в Пугачеве.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с заявлением обратилась 38-летняя директор магазина. По ее словам, 19 марта вечером кто-то унес оттуда две бутылки коньяка на сумму 1,5 тыс. рублей.
Предполагаемого похитителя задержали. Им оказался 23-летний парень.
На него завели уголовное дело по статье «грабеж».
ИСТОЧНИК KP.RU