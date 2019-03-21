2019-03-21T09:03:15+03:00
Происшествия

В Петровском районе мужчина нашел остатки своего барана в сарае бывшего пастуха

Тот съел животное
Екатерина Семенова
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В полицию Петровского района Саратовской области 12 декабря прошлого года поступило заявление от 37-летнего жителя села Кожевино.

Как сообщили «КП-Саратов» в полиции, в ноябре у гражданина пропал баран, а 13 декабря он нашел шкуру и голову в сарае бывшего пастуха.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Участковый задержал подозреваемого, тот признался, что съел барана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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