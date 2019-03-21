В Петровском районе мужчина нашел остатки своего барана в сарае бывшего пастуха
Тот съел животное
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В полицию Петровского района Саратовской области 12 декабря прошлого года поступило заявление от 37-летнего жителя села Кожевино.
Как сообщили «КП-Саратов» в полиции, в ноябре у гражданина пропал баран, а 13 декабря он нашел шкуру и голову в сарае бывшего пастуха.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Участковый задержал подозреваемого, тот признался, что съел барана.
ИСТОЧНИК KP.RU