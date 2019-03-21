2019-03-21T08:56:58+03:00
Недвижимость

«КВС» завершили строительство коллектора по ул. Челюскинцев

Специалистами проложено более 70 метров коммуникаций
Екатерина Семенова
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ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» завершены строительно-монтажные работы на очередном объекте реконструкции. Канализационный коллектор по улице Челюскинцев введен в эксплуатацию. Специалистами проложено более 70 метров коммуникаций диаметром 300 мм.

Решение о строительстве трубопровода было принято ввиду необходимости снижения нагрузки на существующую систему водоотведения. Новые сети выполнены из полимерных материалов, гарантирующих безаварийную эксплуатацию объекта на срок не менее 50 лет. Строительство велось методом горизонтально-направленного бурения, что позволило минимизировать объем вскрышных работ и завершить возведение коллектора в максимально короткие сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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