Двое рецидивистов из Саратова от безденежья обокрали чужую машину

СЕГОДНЯ 08:49 2019-03-21T08:49:09+03:00

Они нанесли ущерб на сумму 15 тыс. рублей

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По подозрению в краже из автомобиля стражи порядка задержали двух жителей Заводского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, мужчины с богатым уголовным прошлым разбили стекло припаракованной машины на улице Антонова и украли вещи на сумму 15 тыс. рублей.

По словам потерпевшей, она обнаружила свою машину со сломанным замком и разбитое пассажирское стекло. Буквально за полчаса у нее успели стащить планшет, сумку и кошелек с визитками и деньгами.

Один из пойманных воров, 36-летний мужчина, рассказал, что пошел «на дело» из-за нужды. Его пленила сумка, которая сиротливо лежала в авто.

Теперь на злоумышленников завели уголовное дело. Устанавливаются дополнительные эпизоды дела, к которым они могут иметь отношение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/698388" frameborder="0"></iframe> Задержаны двое подозреваемых в краже из автомобиля в Ленинском районе Саратова 146 просмотров.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU