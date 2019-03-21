Двое рецидивистов из Саратова от безденежья обокрали чужую машину
По подозрению в краже из автомобиля стражи порядка задержали двух жителей Заводского района.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, мужчины с богатым уголовным прошлым разбили стекло припаракованной машины на улице Антонова и украли вещи на сумму 15 тыс. рублей.
По словам потерпевшей, она обнаружила свою машину со сломанным замком и разбитое пассажирское стекло. Буквально за полчаса у нее успели стащить планшет, сумку и кошелек с визитками и деньгами.
Один из пойманных воров, 36-летний мужчина, рассказал, что пошел «на дело» из-за нужды. Его пленила сумка, которая сиротливо лежала в авто.
Теперь на злоумышленников завели уголовное дело. Устанавливаются дополнительные эпизоды дела, к которым они могут иметь отношение.
Задержаны двое подозреваемых в краже из автомобиля в Ленинском районе Саратова 146 просмотров.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU