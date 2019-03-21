В Саратове лихачка на Калине сбила женщину на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 08:24 2019-03-21T08:24:07+03:00

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Вчера, 20 марта, в 11:20 у дома №29 на улице Тархова в Ленинском районе Саратова 28-летняя водительница за рулем Lada Granta сбила 50-летнюю женщину.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, автоледи нарушила правила проезда пешеходного перехода, из-за чего под колеса ее автомобиля угодил человек.

В результате аварии женщину госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU