В Саратове лихачка на Калине сбила женщину на пешеходном переходе
Авария произошла в Ленинском районе
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Вчера, 20 марта, в 11:20 у дома №29 на улице Тархова в Ленинском районе Саратова 28-летняя водительница за рулем Lada Granta сбила 50-летнюю женщину.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, автоледи нарушила правила проезда пешеходного перехода, из-за чего под колеса ее автомобиля угодил человек.
В результате аварии женщину госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU