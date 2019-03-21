Рухнувшие куски потолка в доме на Ново-Астраханском шоссе чуть не травмировали девочек
В квартире дома на Ново-Астраханском шоссе рухнул потолок.
В Заводском районе Саратова разваливается дом 1955 года постройки.
Как сообщил «КП-Саратов» житель дома №49 по Ново-Астраханскому шоссе Павел Иванов, у него в квартире обрушился потолок.
- Льется вода по стенам и с потолка во всех комнатах, — рассказал он, что подтверждается его видео, опубликованными в группе «Саратов онлайн».
На кадрах видно, что стены мокрые, обои оторваны из-за воды, с потолка осыпались куски штукатурки на кухне и в жилых комнатах, также оказался сорван карниз с жалюзи и разломан оконный короб.
При этом мужчина отметил, что у него в доме живут внучки, которые часто сидят именно в тех местах, где рухнула штукатурка. Лишь по чистой случайности на этот раз никто не пострадал.
- Дом 1955 года постройки и не разу не производилось какого-то ремонта. Обращения в жилинспекцию ни к чему не привели, — отметил Иванов.
В квартире дома на Ново-Астраханском шоссе рухнул потолок.
ИСТОЧНИК KP.RU