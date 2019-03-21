Рухнувшие куски потолка в доме на Ново-Астраханском шоссе чуть не травмировали девочек

СЕГОДНЯ 08:21 2019-03-21T08:24:46+03:00

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В Заводском районе Саратова разваливается дом 1955 года постройки.

Как сообщил «КП-Саратов» житель дома №49 по Ново-Астраханскому шоссе Павел Иванов, у него в квартире обрушился потолок.

- Льется вода по стенам и с потолка во всех комнатах, — рассказал он, что подтверждается его видео, опубликованными в группе «Саратов онлайн».

На кадрах видно, что стены мокрые, обои оторваны из-за воды, с потолка осыпались куски штукатурки на кухне и в жилых комнатах, также оказался сорван карниз с жалюзи и разломан оконный короб.

При этом мужчина отметил, что у него в доме живут внучки, которые часто сидят именно в тех местах, где рухнула штукатурка. Лишь по чистой случайности на этот раз никто не пострадал.

- Дом 1955 года постройки и не разу не производилось какого-то ремонта. Обращения в жилинспекцию ни к чему не привели, — отметил Иванов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/698380" frameborder="0"></iframe> В квартире дома на Ново-Астраханском шоссе рухнул потолок.

ИСТОЧНИК KP.RU