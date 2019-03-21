В Саратове учительница английского языка стала жертвой рецидивиста

СЕГОДНЯ 08:12 2019-03-21T08:15:02+03:00

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В минувший вторник, 19 февраля, 23-летняя учительница английского языка обратилась в полицию Фрунзенского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по ее словам в ночь с 18 на 19 февраля кто-то проломил заднее стекло ее автомобиля Volkswagen Tiguan и залез внутрь. Из кроссовера пропал планшет, 40 тыс. рублей и сумка, где лежали еще 15 тыс. рублей.

Предполагаемого похитителя задержали. Им оказался четыре раза судимый 30-летний мужчина, который подтвердил признанием свою вину.

На него завели очередное уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU