Для возобновления газоснабжения домов Глебучева оврага потребовалось вмешательство Радаева

СЕГОДНЯ 07:50 2019-03-21T07:50:41+03:00

Местная жительница пожаловалась ему на личном приеме

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Жительница Волжского района Саратова на личном приеме пожаловалась губернатору Валерию Радаеву на поврежденную газовую трубу.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, по словам женщины, из-за схода наледи с крыши расселенного дома в Глебучевом овраге была повреждена газовая труба.

Это привело к отключению газоснабжения у двух частных домов.

Валерий Радаев поручил в кратчайший срок решить проблему и возобновить подачу газа. Отчета об исполнении он ждет на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU