Для возобновления газоснабжения домов Глебучева оврага потребовалось вмешательство Радаева
Местная жительница пожаловалась ему на личном приеме
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Жительница Волжского района Саратова на личном приеме пожаловалась губернатору Валерию Радаеву на поврежденную газовую трубу.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, по словам женщины, из-за схода наледи с крыши расселенного дома в Глебучевом овраге была повреждена газовая труба.
Это привело к отключению газоснабжения у двух частных домов.
Валерий Радаев поручил в кратчайший срок решить проблему и возобновить подачу газа. Отчета об исполнении он ждет на следующей неделе.
ИСТОЧНИК KP.RU