В саратовском правительстве обсудят паводок и оборонную промышленность

СЕГОДНЯ 07:45 2019-03-21T07:45:49+03:00

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В правительстве Саратовской области сегодня пройдет очередное заседание.

Как сообщили «КП-Саратов»в правительстве, в повестке дня четыре вопроса, включая «Разное».

Первым пунктом члены правительства обсудят подготовку к паводку. Вторым вопросом заявлено обсуждения готовности районов к весенне-полевым работам. Также на заседании будут рассмотрены итоги деятельности оборонных предприятий и планы на будущее.

Перед началом в фойе правительства пройдет выставка о работе предприятий ОПК.

ИСТОЧНИК KP.RU