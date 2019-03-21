В саратовском правительстве обсудят паводок и оборонную промышленность
Перед началом заседания пройдет выставка предприятий ОПК
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В правительстве Саратовской области сегодня пройдет очередное заседание.
Как сообщили «КП-Саратов»в правительстве, в повестке дня четыре вопроса, включая «Разное».
Первым пунктом члены правительства обсудят подготовку к паводку. Вторым вопросом заявлено обсуждения готовности районов к весенне-полевым работам. Также на заседании будут рассмотрены итоги деятельности оборонных предприятий и планы на будущее.
Перед началом в фойе правительства пройдет выставка о работе предприятий ОПК.
ИСТОЧНИК KP.RU