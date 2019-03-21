Тепин: Мы не снимаем задачу дать квартиры обманутым дольщикам в Балаково в этом году

СЕГОДНЯ 07:13 2019-03-21T07:13:07+03:00

После того как компания Леонида Писного прекратила работы на стройке, вопрос с 90 квартирами для семей обманутых дольщиков повис в воздухе

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Поиск нового инвестора для достройки второй очереди ЖСК «Возрождение» в Балаково ведется, но пока о результатах говорить рано. При этом дом по-прежнему находится в списке 10 объектов, назначенных к сдаче в 2019 году. Об этом корреспонденту «КП-Саратов» сообщил министр строительства и ЖКХ Саратовской области Дмитрий Тепин.

- Позиция властей была озвучена, я так понимаю, что если есть компания, которая не строит, значит совместно с главой администрации, в первую очередь, и мы, как министерство, во вторую очередь, должны найти другого инвестора, который придет и будет строить.

Пока говорить о перспективах рано, о том, кто именно это будет. Мы сейчас проводим переговоры. Сформированного и подписанного решения нет, — признал Тепин.

Он подчеркнул, что дом №3 в 3Г микрорайоне Балаково по-прежнему находится в списке предназначенных к сдаче в текущем, 2019 году.

- Он стоял и до сих пор стоит в списке из 10 проблемных домов, которые запланированы под ввод в этом году. Мы все-таки сделаем максимально все для этого, чтобы он из этого списка не исключался, — заметил Тепин.

Напомним, после того, как 15 марта суд по иску прокуратуры изъял несколько участков в Саратове у компании «Стройресурс» Леонида Писного, прекратились работы на достройке проблемного дома в Балаково. Строительство первого этапа на 71 квартиру в 2018 году завершила именно эта компания, она до конца 2019 года должна была построить и второй этап – 90 квартир в доме №3 микрорайона 3Г в Балаково. В комментарии «КП-Саратов» сам Леонид Писной заметил, что компания лишилась возможности продолжать строительство квартир для обманутых дольщиков по причинам экономического характера. Речи о банкротстве «Стройресурса» не идет.

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ИСТОЧНИК KP.RU