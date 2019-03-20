Юный сотрудник газовой компании в Саратове забил пенсионера молотком и ножом

СЕГОДНЯ 18:43 2019-03-20T18:43:25+03:00

Убийца во всем признался на следственном эксперименте. Фото СУ СКР по Саратовской области

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В Саратове задержан и помещен под стражу 22-летний местный житель, который забил до смерти молотком и ножом пенсионера, к которому пришел устанавливать газоанализатор.

Убийство произошло 15 марта в квартире дома на улице Рабочей.

С декабря прошлого года молодой работник одной из организаций, устанавливающих газоанализаторы, неоднократно бывал в квартире пенсионера, который согласился купить и установить в квартире этот прибор. Из разговоров с 57-летним мужчиной, парень сделал вывод, что у того есть крупные денежные сбережения.

План убийства и грабежа молодой человек реализовал утром 15 марта.

Следственным отделом по Октябрьскому району города Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения в квартире дома на улице Рабочей города Саратова тела 57-летнего мужчины с множественными колото-резанными ранениями.

Благодаря грамотно спланированным оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным сотрудниками УУР ГУ МВД России по Саратовской области и отдела полиции № 5 в составе УМВД России по городу Саратову, установлена личность и местонахождение 22-летнего молодого человека, совершившего противоправное деяние. Следователями СК он задержан.

- Он пришел к 57-летнему мужчине, мотивировав свой визит необходимостью проведения плановой проверки газового оборудования. Находясь в квартире, злоумышленник нанес хозяину не менее трех ударов молотком по голове, а также не менее 28 ударов ножом по различным частям тела, — сообщили в региональном СУ СКР.

Убийца убедившись, что хозяин квартиры мертв, нашел и забрал его банковскую карту, на которой оказалось 19 тыс. рублей.

Парню предъявлено обвинение в убийстве, свою вину он признал в ходе проверки на месте преступления и сам рассказал подробности, как забил пенсионера.

ИСТОЧНИК KP.RU