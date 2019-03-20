В Саратове отмыли 55 остановок
Их привели в порядок после возмущения мэра
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Вчера, 19 марта, глава Саратова Михаил Исаев вместе с чиновниками провел инспекционный рейд по городу.
Больше всего мэр остался недоволен состоянием остановок. Как мы уже писали ранее, он поручил привести их в порядок за 14 дней.
В этот же день сотрудники МУП «Городской центр размещения рекламы» отмыли 55 остановок на Московской, Большой Затонской и Мясницкой улицах, а также на площади Ленина.
Всего до 29 марта в порядок приведут 403 городских остановки.
ИСТОЧНИК KP.RU