В Саратове отмыли 55 остановок

СЕГОДНЯ 16:55 2019-03-20T16:55:23+03:00

Их привели в порядок после возмущения мэра

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Вчера, 19 марта, глава Саратова Михаил Исаев вместе с чиновниками провел инспекционный рейд по городу.

Больше всего мэр остался недоволен состоянием остановок. Как мы уже писали ранее, он поручил привести их в порядок за 14 дней.

В этот же день сотрудники МУП «Городской центр размещения рекламы» отмыли 55 остановок на Московской, Большой Затонской и Мясницкой улицах, а также на площади Ленина.

Всего до 29 марта в порядок приведут 403 городских остановки.

ИСТОЧНИК KP.RU