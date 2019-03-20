2019-03-20T16:55:23+03:00
Общество

В Саратове отмыли 55 остановок

Их привели в порядок после возмущения мэра
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера, 19 марта, глава Саратова Михаил Исаев вместе с чиновниками провел инспекционный рейд по городу.

Больше всего мэр остался недоволен состоянием остановок. Как мы уже писали ранее, он поручил привести их в порядок за 14 дней.

В этот же день сотрудники МУП «Городской центр размещения рекламы» отмыли 55 остановок на Московской, Большой Затонской и Мясницкой улицах, а также на площади Ленина.

Всего до 29 марта в порядок приведут 403 городских остановки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Юный сотрудник газовой компании в Саратове забил пенсионера молотком и ножом
В центре Саратова обрушился доходный дом
Энгельсское предприятие увело «мужика с вилами» у Черкизовского мясокомбината
Двухэтажный особняк в центре Саратова обвалился на припаркованное авто
Андрей Башкевич: Если есть смартфон, то ваша частная жизнь не является тайной
В Саратове 30% малолетних правонарушителей попадаются пьяными
В Энгельсе без вести пропал 17-летний Артур Верзаков
В Балтае пьяный ребенок попал в больницу
Елена Ваенга отменила концерт в Саратове из-за болезни
Министр здравоохранения России приедет в Саратов
Панков: Работа общественной палаты всегда должна оправдывать ожидания людей
В Саратовской области посадят 900 гектаров новых лесов
Саратовский суд заставил нерадивого должника отработать 90 тыс. рублей
В Саратовской области появятся цветы из Дании
В Саратове сошедший с рельсов трамвай протаранил припаркованные авто
Саратовские полицейские раскрыли кражу из автомобиля
В Саратове снова ожидается туман
На саратовской границе задержана цистерна с 29 тыс. литров спирта
В Саратове сошел с рельс трамвай №11