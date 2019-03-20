В центре Саратова обрушился доходный дом

СЕГОДНЯ 16:45 2019-03-20T16:45:15+03:00

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В администрации Кировского района прокомментировали обрушение кладки на пересечении улиц Киселева и Вольская.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», кирпичи высыпались на тротуар, повредив также припаркованный рядом автомобиль.

- Жилой дом №56 по ул. Вольской (угол ул. Киселева, 26) находится в управлении ООО УК «Восток». В нем располагается 21 квартира (40 человек), а также пять нежилых помещений. Важно отметить, что здание является доходным домом И.А. Малышева (кон. XIX в.), включенным в Постановление Правительства Саратовской области от 25 декабря 2009 г. № 659-П «О включении объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», — сообщили в администрации.

Причиной обрушения чиновники назвали «вымачивание» кирпичной кладки.

Жильцы и их квартиры не пострадали.

В настоящее время дом огражден, вечером начнется уборка мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU