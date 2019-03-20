2019-03-20T16:45:15+03:00
Происшествия

В центре Саратова обрушился доходный дом

Причиной названо вымачивание кирпичной кладки
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В администрации Кировского района прокомментировали обрушение кладки на пересечении улиц Киселева и Вольская.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», кирпичи высыпались на тротуар, повредив также припаркованный рядом автомобиль.

- Жилой дом №56 по ул. Вольской (угол ул. Киселева, 26) находится в управлении ООО УК «Восток». В нем располагается 21 квартира (40 человек), а также пять нежилых помещений. Важно отметить, что здание является доходным домом И.А. Малышева (кон. XIX в.), включенным в Постановление Правительства Саратовской области от 25 декабря 2009 г. № 659-П «О включении объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», — сообщили в администрации.

Причиной обрушения чиновники назвали «вымачивание» кирпичной кладки.

Жильцы и их квартиры не пострадали.

В настоящее время дом огражден, вечером начнется уборка мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Юный сотрудник газовой компании в Саратове забил пенсионера молотком и ножом
В Саратове отмыли 55 остановок
Энгельсское предприятие увело «мужика с вилами» у Черкизовского мясокомбината
Двухэтажный особняк в центре Саратова обвалился на припаркованное авто
Андрей Башкевич: Если есть смартфон, то ваша частная жизнь не является тайной
В Саратове 30% малолетних правонарушителей попадаются пьяными
В Энгельсе без вести пропал 17-летний Артур Верзаков
В Балтае пьяный ребенок попал в больницу
Елена Ваенга отменила концерт в Саратове из-за болезни
Министр здравоохранения России приедет в Саратов
Панков: Работа общественной палаты всегда должна оправдывать ожидания людей
В Саратовской области посадят 900 гектаров новых лесов
Саратовский суд заставил нерадивого должника отработать 90 тыс. рублей
В Саратовской области появятся цветы из Дании
В Саратове сошедший с рельсов трамвай протаранил припаркованные авто
Саратовские полицейские раскрыли кражу из автомобиля
В Саратове снова ожидается туман
На саратовской границе задержана цистерна с 29 тыс. литров спирта
В Саратове сошел с рельс трамвай №11