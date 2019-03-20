Энгельсское предприятие увело «мужика с вилами» у Черкизовского мясокомбината

СЕГОДНЯ 16:26 2019-03-20T16:26:34+03:00

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Вчера, 19 марта, комиссия Саратовского УФАС России признала виновным энгельсское предприятие ООО «Линия Вкуса» в недобросовестной конкуренции.

На него подал заявление Черкизовский мясоперерабатывающий завод, уличив в незаконном использовании их товарного знака «Качество от фермы до прилавка», а также изображение «Мужика с вилами» на упаковке купеческой ветчины. Эта продукция лежала на прилавках торговой сети ООО «ТК Лето».

Расследование дела показало, что этикетки Черкизовского мясокомбината и энгельсского предприятия схожи между собой как две капли воды.

Представитель ООО «Линия Вкуса» сказал, что такая ветчина и правда лежала на прилавках, но сейчас у нее уже сменили этикетку.

По итогу расследование выяснилось — энгельсская компания действительно нарушила закон.

ИСТОЧНИК KP.RU