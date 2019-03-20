Энгельсское предприятие увело «мужика с вилами» у Черкизовского мясокомбината
Вчера, 19 марта, комиссия Саратовского УФАС России признала виновным энгельсское предприятие ООО «Линия Вкуса» в недобросовестной конкуренции.
На него подал заявление Черкизовский мясоперерабатывающий завод, уличив в незаконном использовании их товарного знака «Качество от фермы до прилавка», а также изображение «Мужика с вилами» на упаковке купеческой ветчины. Эта продукция лежала на прилавках торговой сети ООО «ТК Лето».
Расследование дела показало, что этикетки Черкизовского мясокомбината и энгельсского предприятия схожи между собой как две капли воды.
Представитель ООО «Линия Вкуса» сказал, что такая ветчина и правда лежала на прилавках, но сейчас у нее уже сменили этикетку.
По итогу расследование выяснилось — энгельсская компания действительно нарушила закон.
ИСТОЧНИК KP.RU