2019-03-20T16:08:20+03:00
Общество

Андрей Башкевич: Если есть смартфон, то ваша частная жизнь не является тайной

Проникновение в быт цифровых технологий с журналистами обсудил глава саратовского отделения «Мегафона»
Александр Уриевский
Поделиться:
Андрей Башкевич в пресс-центре "КП-Саратов"Андрей Башкевич в пресс-центре "КП-Саратов"Фото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

Тем, кто хочет сохранить свою личную жизнь в тайне, придется отказаться от использования цифровых технологий. Об этом на «круглом столе» в пресс-центре «КП-Саратов» 20 марта рассказал Андрей Башкевич, директор саратовского отделения поволжского филиала ПАО «Мегафон».

Он напомнил, что любую технологию можно использовать как во благо, так и во вред.

- Вопрос о сохранении неприкосновенности частной жизни я бы назвал фундаментальным. Что в условиях проникновения цифровых технологий в наш быт будет считаться личной жизнью?

Если вы имеете в кармане смартфон, то ваша частная жизнь уже не является тайной. Если вы находитесь в зоне покрытия мобильных сетей связи, подключились к публичному или не публичному Wi-Fi, то ваша личная жизнь также не секрет.

Если вы хотите этого, вы должны отказаться от использования всех современных технологий, — заявил Андрей Башкевич.

По мнению директора саратовского отделения «Мегафона», в ближайшем будущем тема правовых коллизий при проникновении в частную жизнь цифровых технологий будет только набирать обороты.

- Коллегам из юридической академии я бы советовал системно подойти к вопросам цифрового права. Оно в ближайшие пять лет вообще может стать отдельным разделом правовой науки и юридической практики. И нам никуда не уйти от этого, мы все понимаем, что в перспективе проникновение цифровых технологий в частную жизнь будет только нарастать.

Сегодня некоторые организации собирают биометрические данные, в будущем их можно использовать для поиска как потерявшихся людей, так и тех, кто имеет проблемы с законом. Обмен персональными данными в целях построения обобщенных портретов пользователей также может происходить.

Наша задача, как операторов связи, помочь обеспечить высокий уровень защиты этих данных, — рассказал Андрей Башкевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Юный сотрудник газовой компании в Саратове забил пенсионера молотком и ножом
В Саратове отмыли 55 остановок
В центре Саратова обрушился доходный дом
Энгельсское предприятие увело «мужика с вилами» у Черкизовского мясокомбината
Двухэтажный особняк в центре Саратова обвалился на припаркованное авто
В Саратове 30% малолетних правонарушителей попадаются пьяными
В Энгельсе без вести пропал 17-летний Артур Верзаков
В Балтае пьяный ребенок попал в больницу
Елена Ваенга отменила концерт в Саратове из-за болезни
Министр здравоохранения России приедет в Саратов
Панков: Работа общественной палаты всегда должна оправдывать ожидания людей
В Саратовской области посадят 900 гектаров новых лесов
Саратовский суд заставил нерадивого должника отработать 90 тыс. рублей
В Саратовской области появятся цветы из Дании
В Саратове сошедший с рельсов трамвай протаранил припаркованные авто
Саратовские полицейские раскрыли кражу из автомобиля
В Саратове снова ожидается туман
На саратовской границе задержана цистерна с 29 тыс. литров спирта
В Саратове сошел с рельс трамвай №11