Андрей Башкевич: Если есть смартфон, то ваша частная жизнь не является тайной

СЕГОДНЯ 15:36 2019-03-20T16:08:20+03:00

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Тем, кто хочет сохранить свою личную жизнь в тайне, придется отказаться от использования цифровых технологий. Об этом на «круглом столе» в пресс-центре «КП-Саратов» 20 марта рассказал Андрей Башкевич, директор саратовского отделения поволжского филиала ПАО «Мегафон».

Он напомнил, что любую технологию можно использовать как во благо, так и во вред.

- Вопрос о сохранении неприкосновенности частной жизни я бы назвал фундаментальным. Что в условиях проникновения цифровых технологий в наш быт будет считаться личной жизнью?

Если вы имеете в кармане смартфон, то ваша частная жизнь уже не является тайной. Если вы находитесь в зоне покрытия мобильных сетей связи, подключились к публичному или не публичному Wi-Fi, то ваша личная жизнь также не секрет.

Если вы хотите этого, вы должны отказаться от использования всех современных технологий, — заявил Андрей Башкевич.

По мнению директора саратовского отделения «Мегафона», в ближайшем будущем тема правовых коллизий при проникновении в частную жизнь цифровых технологий будет только набирать обороты.

- Коллегам из юридической академии я бы советовал системно подойти к вопросам цифрового права. Оно в ближайшие пять лет вообще может стать отдельным разделом правовой науки и юридической практики. И нам никуда не уйти от этого, мы все понимаем, что в перспективе проникновение цифровых технологий в частную жизнь будет только нарастать.

Сегодня некоторые организации собирают биометрические данные, в будущем их можно использовать для поиска как потерявшихся людей, так и тех, кто имеет проблемы с законом. Обмен персональными данными в целях построения обобщенных портретов пользователей также может происходить.

Наша задача, как операторов связи, помочь обеспечить высокий уровень защиты этих данных, — рассказал Андрей Башкевич.

ИСТОЧНИК KP.RU