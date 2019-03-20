2019-03-20T15:32:28+03:00
Происшествия

В Энгельсе без вести пропал 17-летний Артур Верзаков

Мальчику может требоваться помощь врача
Екатерина Семенова
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Артур ВерзаковАртур Верзаков
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В Энгельсе Саратовской области пропал без вести подросток.

Как рассказали «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», 17-летний Артур Верзаков исчез 16 марта.

Мальчик может нуждаться в медицинской помощи.

Его рост 166 см, у подростка среднее телосложение, короткие черные волосы, карие глаза.

В момент пропажи он был одет в темно-синюю куртку со светло-коричневым мехом, светло-серую рубашку, черные брюки, светло-коричневые кроссовки с темной полосой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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