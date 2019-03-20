2019-03-20T15:27:21+03:00
Общество

Министр здравоохранения России приедет в Саратов

Вероника Скворцова проведет масштабное совещание
Екатерина Семенова
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В Саратов приезжает министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Как сообщили «КП-Саратов» в Мининформе, федеральная чиновница посетит нас 22 марта. Она проведет совещание по нацпроектам «Демография» и «Здравоохранение».

Ожидается, что в мероприятии также примут участие руководители департаментов Минздрава России, представители Росздравнадзора РФ и Фонда ОМС, курирующие социальную сферу заместители руководителей регионов ПФО. Всего порядка 200 специалистов.

Планируется обсудить также достижение плановых показателей в здравоохранении и демографии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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