Министр здравоохранения России приедет в Саратов
В Саратов приезжает министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве информации и печати, федеральная чиновница посетит нас 22 марта. Она проведет совещание нацпроектам «Демография» и «Здравоохранение».
Ожидается, что в совещании также примут участие руководители департаментов минздрава России, представители Росздравнадзора РФ и Фонда ОМС, курирующие социальную сферу заместители руководителей регионов ПФО. Всего — порядка 200 специалистов.
Планируется обсудить, в том числе, достижение плановых показателей в здравоохранении и демографии.
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ИСТОЧНИК KP.RU