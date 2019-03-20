2019-03-20T15:25:32+03:00
Общество

Панков: Работа общественной палаты всегда должна оправдывать ожидания людей

Он считает, что назначение на пост главы ОПы возлагает на Бориса Шинчука большую ответственность перед жителями
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы РФ, секретарь Саратовского регионального отделения «Единой России» Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Для того, чтобы наши граждане могли оперативно доводить свои проблемы до власти и контролировать их решение, диалог должен идти в постоянном режиме. Добиться этого, считаю, одна из ключевых задач Общественной палаты. Сегодня, когда в области реализуются важные социальные проекты и программы, обратная связь с людьми — вопрос жизненно важный для области. Спикер Госдумы Вячеслав Володин добился поправок в федеральный бюджет, благодаря которым регион получил новые возможности для развития. Они должны быть реализованы при участии жителей и на их благо. Думаю, Борис Шинчук направит свой опыт и усилия на то, чтобы работа общественной палаты всегда оправдывала ожидания людей. Чтобы их инициативы своевременно обсуждались и становились основой для законодательных решений и реальных дел. Это приоритет и для власти, и для партии «Единая Россия», депутатов всех уровней. Совместная работа должна была выстроена эффективно, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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