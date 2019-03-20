2019-03-20T15:24:17+03:00
Общество

В Саратовской области посадят 900 гектаров новых лесов

Мероприятия выполняются в рамках нацпроекта
Дарья Вострикова
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Лесхозучреждения Саратовской области готовятся к весенним работам 2019 года.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве природных ресурсов и экологии региона, за осень и зиму предприятия заготовили 63 кг семян сосны, которые прошли проверку на определение класса качества.

Чтобы они лучше взошли, сейчас зародыши деревьев закладывают на снегование.

Весной на просторах Саратовской области планируется создание 900 гектаров новых лесных культур и дополнение старых на 383,9 гектара.

Мероприятия по лесовосстановлению выполняются в рамках реализации нацпроекта «Сохранение лесов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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