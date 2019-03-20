Саратовский суд заставил нерадивого должника отработать 90 тыс. рублей
Кировский районный суд Саратова поменял наказание 31-летнему должнику из-за его неторопливости.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, в отношении мужчины завели исполнительное производство на основании документа, выданного Магнитогорским гарнизонным военным судом. Он должен был оплатить 100 тыс. рублей уголовного штрафа.
Однако в установленный законом срок должник отдал только 10 тыс. рублей и не захотел обращаться в суд с ходатайством за рассрочкой приговора.
Судебный пристав обратился к судьям с представлением о замене наказания нерадивцу.
Теперь мужчине придется провести восемь месяцев на исправительных работах, а также отдавать 10% в казну от каждой своей зарплаты.
ИСТОЧНИК KP.RU