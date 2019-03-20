2019-03-20T15:22:08+03:00
Происшествия

Саратовский суд заставил нерадивого должника отработать 90 тыс. рублей

Он до последнего не хотел гасить уголовный штраф
Дарья Вострикова
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Кировский районный суд Саратова поменял наказание 31-летнему должнику из-за его неторопливости.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, в отношении мужчины завели исполнительное производство на основании документа, выданного Магнитогорским гарнизонным военным судом. Он должен был оплатить 100 тыс. рублей уголовного штрафа.

Однако в установленный законом срок должник отдал только 10 тыс. рублей и не захотел обращаться в суд с ходатайством за рассрочкой приговора.

Судебный пристав обратился к судьям с представлением о замене наказания нерадивцу.

Теперь мужчине придется провести восемь месяцев на исправительных работах, а также отдавать 10% в казну от каждой своей зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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